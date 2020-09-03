МИД ДНР опроверг заявление Киева о договоренностях по разведению сил и разминированию

ДОНЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Стороны на прошедшем в среду заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не согласовывали проектов о противоминной деятельности и разведении сил и средств. Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, комментируя заявление офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"В очередной раз повторяем: никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании контактной группы достигнуто не было. Как мы уже неоднократно заявляли, по этим проектам действительно есть предварительный консенсус между сторонами, однако это не тождественно окончательному согласованию и подписанию", - цитирует ее в четверг Донецкое агентство новостей.

Глава МИД республики подчеркнула, что пока Киев не урегулирует ситуацию вокруг постановления Верховной Рады о местных выборах, которое, по ее словам, противоречит минским соглашениям, прогресса по другим направлениям быть не может. "Наша логика проста и понятна: невозможно в одной рабочей группе согласовывать определенные подвижки и рассчитывать на их выполнение с украинской стороны, когда в то же самое время на другом треке, в данном случае политическом, Киев грубо нарушает основополагающие аспекты минских договоренностей", - отметила Никонорова.

Она также призвала украинские власти начать взаимодействовать, а не использовать контактную группу "как площадку для бесконечных провокаций, фейков и искаженной реальности". Министр подчеркнула, что успех в урегулировании конфликта может быть достигнут лишь в том случае, если все стороны будут строго привержены комплексному подходу, заложенному в минских договоренностях.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил о том, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в среду сумела согласовать четыре новых участка для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, а также согласовала "рамочное решение о противоминной деятельности, которое должно стать основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем".