В Нанкине почтили память советских летчиков, погибших в боях с японскими агрессорами

ШАНХАЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Возложение венков к Мемориалу союзным летчикам состоялось в четверг в Нанкине (восточная китайская провинция Цзянсу) в память советских летчиков-добровольцев, оказывавших помощь в борьбе китайского народа с японскими захватчиками. В церемонии приняли участие дипломаты из генконсульств России и Белоруссии в Шанхае, а также представители местных властей.

Как сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Шанхае, перед самой церемонией китайские дети прочитали перед мемориалом стихи о мире. Возложение венков к этому мемориалу - регулярное мероприятие, которое приурочено к празднованию Дня Победы, однако в этом году церемонию пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

"В нынешнем году Россия и Китай отмечают 75-летнюю годовщину Победы наших народов в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления японским захватчикам. По своей сути и всемирно-историческому значению - это ключевые события на ключевых фронтах великой войны - европейском и дальневосточном. Советский и китайский народы сломали хребет фашистским агрессорам, заложив тем самым прочный фундамент для послевоенного мирного развития", - заявил на церемонии возложения генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский.

По словам дипломата, в этой жестокой войне СССР и Китай ценой огромных потерь отстояли право на мирное развитие для себя и других народов, завязав глубокую взаимную дружбу. "В сердцах китайского народа навсегда останется память о героическом подвиге Советской Армии в Европе и в Маньчжурии", - сказал он.

Мемориал военных летчиков в Нанкине - одно из крупнейших в стране захоронений пилотов китайских ВВС и иностранных летчиков-добровольцев, участвовавших в японо-китайской войне (1937-1945 гг.). На нем выбиты имена 3304 китайских, американских и советских военнослужащих. 236 имен принадлежат советским воинам, которые погибли в боях с японскими захватчиками в период с 1937 по 1939 год.

После вторжения японских милитаристов в Китай Советский Союз одним из первых пришел на помощь китайскому народу. Китаю был предоставлен кредит в размере $250 млн, что позволило в кратчайшие сроки поставить самые совершенные на тот период вооружения и технику. Особую роль в этой помощи сыграли советские летчики-добровольцы, которые одерживали победы в боях с японскими ВВС. В боевых действиях на территории Китая в 1937-1940 гг. принимало участие свыше 5 тыс. советских граждан.