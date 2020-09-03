Глава комитета Бундестага по внешней политике призвал "пересмотреть все" в отношениях с РФ

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Норберт Рёттген призвал ЕС к жесткой совместной реакции на произошедшее с Алексеем Навальным и поставил под сомнение завершение проекта "Северный поток - 2". Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью телеканалу ARD .

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Мы должны, прежде всего, дать общеевропейский ответ", - сказал политик. По его мнению, такая реакция должна быть "ясной и жесткой". "Нужно все пересмотреть [в отношениях с Россией]", - заявил Рёттген, отметив, что это касается и "Северного потока - 2".

По словам депутата, "если сейчас дело дойдет до завершения проекта "Северный поток - 2", то это будет побуждением" для Москвы продолжать свою политику. В этой связи он призвал в ЕС "обсудить [такие вопросы, как] газ, его поставки и незавершение строительства трубопровода".

Рёттген указал на то, что "уже давно считал грезами" стратегическое партнерство с Россией. "Сейчас эти мечтания должны быть окончательно оставлены", - считает он. Председатель комитета Бундестага также высказал мнение, что "особые отношения между Елисейским дворцом и Кремлем, между [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном и [президентом России Владимиром] Путиным не могут продолжаться". "Но нам, наконец, нужна общеевропейская ясная политика в отношении России", - отметил депутат.

Рёттген известен своими критическими заявлениями в адрес Москвы. Он является одним из кандидатов на пост председателя Христианско-демократического союза, хотя его шансы на избрание оцениваются скромно. Съезд партии, на котором будет определен новый лидер, как ожидается, состоится в декабре.