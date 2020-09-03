Российско-белорусский региональный форум пройдет 28-29 сентября

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Седьмой Форум регионов России и Белоруссии пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области. Об этом говорится в сообщении МИД Белоруссии по итогам прошедших накануне в Москве переговоров министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Владимира Макея.

"В контексте проведения VII Форума регионов Беларуси и России, запланированного на 28-29 сентября 2020 года в Минске и Минской области, [министры] подробно остановились на межрегиональных связях, которые являются значимой составляющей российско-белорусских отношений и способствуют раскрытию потенциала торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран", - указано в тексте.

Ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что организаторы данного мероприятия ожидают участия в нем президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Ожидается, что центральной темой предстоящего мероприятия станет историческое наследие Победы и ее влияние на современное развитие государств.