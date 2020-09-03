По решению судов в Белоруссии арестованы более 30 участников протестов 1 сентября

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Суды в Белоруссии приговорили более 30 участников протестов, прошедших 1 сентября, к административным арестам, еще более десятка человек приговорены к штрафам. Об этом в четверг сообщает сайт незарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, к административным арестам в Минске сроком от пяти до 15 суток приговорены 29 участников акций протестов. В Могилеве суд приговорил одного из протестующих к 20 суткам ареста, к пяти суткам приговорены два участника акций в Новогрудке (Гродненская область). Штрафы обязаны выплатить 13 человек.

В четверг суды над задержанными продолжатся. В Минске будут рассмотрены административные протоколы в отношении шести журналистов, задержанных 1 сентября после студенческой акции протестов.