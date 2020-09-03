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Парламент Киргизии из-за выборов приостановил работу до 2 октября

Спикер высшего законодательного органа страны Дастанбек Джумабеков сообщил, что это решение связано с тем, что часть депутатов ведет кампании по переизбранию

БИШКЕК, 3 сентября. /ТАСС/. Депутаты высшего законодательного органа Киргизии в связи с предстоящими 4 октября парламентскими выборами приостановили свою деятельность до 2 октября. Об этом объявил в четверг в ходе заседания спикер Дастанбек Джумабеков.

"Сегодня депутатами принято постановление о приостановлении деятельности парламента до 2 октября 2020 года", - сказал он.

По его словам, это решение связано с тем, что часть депутатов ведет кампании по переизбранию. "Будет неправильно, если они начнут использовать трибуну парламента для своей предвыборной агитации", - пояснил спикер.

В четверг в Киргизии истекает срок регистрации политических партий, которые примут участие в выборах. С пятницы они смогут начать предвыборную агитацию. Первоначально о намерении принять участие в предвыборной гоне объявили 44 партии, однако впоследствии этот список значительно сократился. Точное их количество станет известно в полночь 4 сентября.

Парламентские выборы в Киргизии назначены на 4 октября, они проводятся по партийным спискам. В настоящее время в состав главного законодательного органа республики входят представители шести политических партий.

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