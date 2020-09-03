"Они угрожают нашим ребятам". Главное о санкциях США против Международного уголовного суда

Под американскими рестрикциями оказались два сотрудника МУС: прокурор Фату Бенсуда и руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко. Санкции замораживают любые активы, которые могут находиться у этих лиц в США или подпадать под действие американского законодательства.

Как отметил госсекретарь Майкл Помпео, впоследствии ограничения могут коснуться тех физических и юридических лиц, которые "продолжают оказывать материальную поддержку" Бенсуде и Мочочоко.

"США никогда не ратифицировали Римский статут, учредивший [этот] суд. И мы не собираемся терпеть его незаконные попытки подчинить американцев своей юрисдикции", — отметил госсекретарь.