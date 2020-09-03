"Они угрожают нашим ребятам". Главное о санкциях США против Международного уголовного суда

Власти США ввели санкции в отношении двух сотрудников Международного уголовного суда (МУС), где расследуют наиболее тяжкие преступления, такие как геноцид, пытки и нарушение правил ведения войны. Объясняем, что именно из себя представляет МУС, кто пострадал от американских санкций, а также почему в Вашингтоне недовольны действиями этой структуры.
Что за санкции?
Под американскими рестрикциями оказались два сотрудника МУС: прокурор Фату Бенсуда и руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко. Санкции замораживают любые активы, которые могут находиться у этих лиц в США или подпадать под действие американского законодательства.
Как отметил госсекретарь Майкл Помпео, впоследствии ограничения могут коснуться тех физических и юридических лиц, которые "продолжают оказывать материальную поддержку" Бенсуде и Мочочоко.
"США никогда не ратифицировали Римский статут, учредивший [этот] суд. И мы не собираемся терпеть его незаконные попытки подчинить американцев своей юрисдикции", — отметил госсекретарь.
Какие претензии у МУС к США?
Это касается действий американских военных в Афганистане. Прокуратура МУС начала изучать ситуацию в этой стране в 2006 году и в 2017 году запросила разрешение на расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта с 1 мая 2003 года.
Под следствием могли оказаться не только боевики "Талибана" (запрещено в РФ), но афганские военнослужащие и американцы, в частности сотрудники ЦРУ, предположительно, совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. В докладе МУС за 2016 год говорится о наличии достаточных оснований полагать, что американские военные пытали задержанных.
В 2019 году ходатайство прокуратуры МУС о начале расследования отклонили, но позже она оспорила это решение и добилась разрешения на проведение следствия.
Как работает МУС?
Начавший свою фактическую работу в 2002 году, МУС занимается расследованиями и привлекает к ответственности лиц, виновных в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных на территории стран или гражданами стран, присоединившихся к МУС. Структура начинает рассматривать такие дела, когда национальные власти не могут или не хотят проводить судебное преследование.
Договор МУС ратифицирован 123 странами, но США — наряду с Китаем, Индией и Россией — к нему не присоединились. В 2016 году МИД РФ заявлял, что суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия, и отказался ратифицировать Римский статут. Эту структуру также критиковали некоторые африканские страны, обвиняя ее в предвзятости.
МУС не является частью ООН и подотчетен странам — участницам правового соглашения, которые и финансируют деятельность суда. Прокурор МУС вправе начать судебное преследование на основе иска частного лица или общественной организации, не дожидаясь официального заявления со стороны государства. При этом МУС и ООН взаимодействуют по различным вопросам, таким как выход стран из договора, выдача и приостановка ордеров на арест, признание тех или иных действий актами агрессии, расследования в странах, которые не являются участницами МУС.
Какие меры уже принимали США?
В 2002 году в Вашингтоне приняли специальный закон, позволяющий использовать военную силу для освобождения граждан США и союзных государств, задержанных по ордеру МУС.
В марте 2019 года Вашингтон ввел ограничения на выдачу виз представителям МУС, которые, по мнению американских властей, непосредственно отвечают за расследования в отношении американских военнослужащих.
В июне 2020 года президент США Дональд Трамп разрешил вводить санкции против сотрудников МУС, причастных к проведению расследований, которые Вашингтон считает незаконными.
Что известно о подпавших под санкции?
Прокурор МУС Фату Бенсуда занимает эту должность с 2012 года. Ранее она была министром юстиции в Гамбии, своей родной стране, а позже заместителем предыдущего прокурора МУС Луиса Морено-Окампо.
Бенсуда также работала старшим советником по правовым вопросам в трибунале ООН, где рассматривали дела предполагаемых лидеров геноцида в Руанде в 1994 году.
Вторым членом МУС, оказавшимся в черном списке США, стал руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко, уроженец Лесото. Он присоединился к МУС в рамках спецгруппы, созданной для учреждения суда в Гааге в 2002 году. С 2004 года по январь 2011 года он занимал позицию старшего юрисконсульта в секретариате МУС, с февраля 2011 года его назначили на нынешний пост в канцелярии прокурора.
Как мир отреагировал на санкции?
В самом МУС санкции США назвали попыткой вмешательства в независимую юридическую и прокурорскую деятельность и пообещали продолжить расследования.
В ООН выразили обеспокоенность и напомнили США об обязательствах, которые страна, будучи местом пребывания штаб-квартиры ООН, несет за доступ туда всех сотрудников МУС.
В Венесуэле санкции США против МУС сочли признанием ответственности за преступления. "Это незаконная практика, равносильная признанию вины", — написал в Twitter министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.
В ответ Помпео в эфире телеканала Fox Business обвинил МУС в политиканстве и коррупции. "Это группа политиканов в Гааге, которые угрожают нашим ребятам, проходившим службу и воевавшим в Афганистане. Это суд беспредельщиков с откровенно коррумпированными юристами, которые угрожают разбирательством американцам, боровшимся за свободу в Афганистане. Это недопустимо", — отметил он.