Трамп призвал американцев дважды проголосовать за него с целью проверки выборной системы

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал американцев дважды - очно и по почте - отдать голос за него на предстоящих выборах главы государства с тем, чтобы проверить эффективность системы дистанционного голосования. Об этом он заявил в среду журналистам в ходе поездки в штат Северная Каролина.

"Пусть они [избиратели] отправят [бюллетень] и пусть они пойдут голосовать [на избирательные участки], и если система настолько хороша, как они говорят, то они не смогут проголосовать [дважды]", - отметил Трамп. Фрагмент его общения с сотрудниками прессы показала телекомпания CNN, которая также напомнила, что попытка проголосовать более чем один раз станет нарушением законодательства.

Республиканец Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте, который демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих в ноябре выборах в США из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования, убежден глава администрации США. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.

Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Соперником Трампа на них от демократов станет бывший вице-президент страны Джозеф Байден.