В отношении члена совета белорусской оппозиции Власовой возбудили уголовное дело

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Лилии Власовой. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе КС.

"Мы подтверждаем данную информацию", - отметили в пресс-службе.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова была задержана сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 31 августа. В этот день она была вызвана в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге. В доме Власовой в этот же день был проведен обыск.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти требуют прекратить незаконные акции. Шесть из семи членов президиума совета были вызваны на допросы в Следственный комитет Белоруссии, двоих арестовали на 10 суток за организацию несанкционированных акций.