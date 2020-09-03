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Кризис в Белоруссии

Мишустина в аэропорту встретит премьер Белоруссии

Переговоры премьер-министров двух стран будет проходить во Дворце независимости, здесь же Михаил Мишустин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

МИНСК, 3 сентября /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко будет встречать в четверг своего российского коллегу Михаила Мишустина, который прибывает с визитом в Белоруссию. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе белорусского правительства.

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"В Национальном аэропорту Михаила Мишустина встречает премьер-министр", - сказали в пресс-службе.

Встреча премьер-министров будет проходить во Дворце независимости. "Встреча пройдет в расширенном составе с министрами", - добавили в пресс-службе правительства. Затем российский премьер-министр здесь же встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Визит главы российского правительства в Белоруссию стоит в ряду активизировавшихся контактов двух стран на фоне продолжающихся в республике акций протеста после президентских выборов.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияГоловченко, Роман АлександровичКризис в Белоруссии
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