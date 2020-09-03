Премьер Баварии считает, что не нужно увязывать "Северный поток - 2" с "делом Навального"

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. "Северный поток - 2" является проектом, финансируемым за счет частных инвестиций, и его не следует увязывать с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в четверг в Берлине журналистам премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Это не вопрос государства, но это вопрос частных инвестиций", - сказал он. "На наш взгляд, одно [реализация проекта] не связано с другим [инцидентом с Навальным]", - подчеркнул Зёдер. Одновременно он признал, что в свете новых данных по инциденту с Навальным проект предстает "не в положительном свете".

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что он был отравлен веществом из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг Навального. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

Представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер в среду заявила, что, "с точки зрения канцлера, было бы нецелесообразно увязывать этот проект ["Северный поток - 2"], который реализуется со стороны бизнеса, с ситуацией вокруг Навального". Она напомнила о словах канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на прошлой неделе заявила, что "Северный поток - 2" должен быть достроен".