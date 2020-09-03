В КНР пообещали дать законный ответ на ограничения США в отношении китайских дипломатов

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Китай готов дать законный и необходимый ответ на введенные Соединенными Штатами ограничения на деятельность китайских дипломатов на территории страны. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"С октября прошлого года Госдепартамент США вводит ограничения в отношении сотрудников дипломатических миссий КНР на территории Соединенных Штатов. Соответствующие меры нарушают основные нормы международного права, регулирующие международные отношения <...> и нарушают нормальные обмены между двумя странами", - сказала она.

По словам дипломата, "отношения КНР и Соединенных Штатов представляют важность не только для двух сторон, но и для всего мира". Как указала она, "стороны должны открыто взаимодействовать". "Китайские [дипломатические] миссии продолжат поддерживать обмены с американским обществом, будут и дальше поддерживать нормальное взаимодействие между всеми секторами двух стран", - указала Хуа Чуньин.

"Мы призываем Госдепартамент отозвать неверное решение, прекратить усложнять нормальные человеческие обмены между двумя странами и подрывать двусторонние отношения. Мы дадим необходимый и законный ответ в свете меняющейся ситуации", - предупредила официальный представитель МИД КНР .

В среду госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что для посещения университетских кампусов и встреч с представителями местных властей дипломатическим работникам из Китая теперь потребуется получать специальное разрешение Госдепартамента. Кроме того, китайским дипломатам теперь потребуется специальное разрешение на проведение за пределами дипломатических учреждений "культурных мероприятий с аудиторией более 50 человек". Глава американского внешнеполитического ведомства назвал данные действия "прямым ответом на чрезмерные ограничения", наложенные Пекином на американских дипломатов. При этом госсекретарь заявил о готовности отказаться от новых требований к дипработникам КНР в случае аналогичных действий со стороны Пекина.

Ранее в четверг посольство КНР в США назвало соответствующие ограничения "необоснованными", потребовало "отменить это решение и оказать поддержку и содействие китайскому дипломатическому и консульскому персоналу в США при выполнении ими своих обязанностей".