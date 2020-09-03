Глава Мюнхенской конференции: Берлин навредит себе, если не достроить "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ должно поднять вопрос реализации проекта "Северный поток - 2" в свете новых данных по инциденту с Алексеем Навальным, но в случае, если газопровод не будет достроен, Берлин навредит самому себе. Такое мнение высказал в четверг руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в эфире радиостанции Bayerischer Rundfunk .

"Это сложный пункт. Поскольку мы, конечно, навредим самим себе, если не достроим трубопровод", - считает он. "Я не стал бы легкомысленно выносить его на повестку, но если правительство ФРГ ожидает от своих партнеров ясного совместного ответа, то нельзя будет избежать обсуждения темы "Северного потока - 2", - полагает Ишингер.

Глава мюнхенского форума заявил, что в отношениях с Москвой "сейчас невозможно действовать business as usual (как обычно)". "Нужно обсуждать целый спектр мер. Первым шагом мог бы стать отзыв послов [стран] ЕС [в Москве] для консультаций", - отметил Ишингер. "Это обычный шаг для выражения недовольства. Но я думаю, что только этого недостаточно, нужно вынести на повестку также экономические проекты [с Россией]", - считает он. Одновременно Ишингер высказал мнение, что Москва вряд ли "будет действительно активно сотрудничать в прояснении инцидента" с Навальным.

Объявить бойкот России невозможно

В эфире телеканала ARD Ишингер также подчеркнул, что Запад не может объявить полный бойкот России в свете новых данных по инциденту с Навальным, поскольку без Москвы не решить целый ряд глобальных проблем.

"Мы нуждаемся в России в климатической политике, в политике в отношении Украины - во многих областях", - констатировал он. "Мы не можем сейчас, так сказать, возвести стену между Западом и Россией", - подчеркнул Ишингер. Тем не менее, по его словам, Западу нужно "провести ясные границы" в свете ситуации вокруг Навального.