В Белоруссии завели дела на директора и топ-менеджера филиала IT-компании США PandaDoc

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Департамент финансовых расследований (ДФР) Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении директора офиса и топ-менеджера минского представительства американской компании PandaDoc Дмитрия Рабевича и Виктора Кувшинова. Об этом сообщил в четверг интернет-портал tut.by со ссылкой на супругу Кувшинова Александру Дикан.

"Сегодня позвонил мне адвокат, сказал, что завели на ребят уголовное дело, вменяют статью 210 УК РБ (Республики Беларусь - прим. ТАСС) пункт 4, срок лишения свободы от 5 до 12 лет. Непонятно, когда их выпустят", - цитирует ее издание.

В пункте 4 статьи 210 УК РБ говорится о хищении, в том числе в особо крупном размере, которое совершено организованной группой путем злоупотребления служебными полномочиями.

В среду утром стало известно, что сотрудники (ДФР) Белоруссии проводят обыски в офисе минского представительства компании PandaDoc. Вечером сотрудники минского Парка высоких технологий устроили акцию в поддержку коллег.

Компания, основанная в 2011 году в США двумя выходцами из Белоруссии Никитой Микадо и Сергеем Борисюком, занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации документооборота, в том числе сервисов со встроенными электронными подписями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско. Ранее Никита Микадо выступил в поддержку акций протеста против итогов недавних президентских выборов.

Координационный совет оппозиции Белоруссии связал уголовное дело в отношении Микадо с активной гражданской позицией предпринимателя. "Есть серьезные основания полагать, что все эти действия связаны с гражданской активностью сооснователя PandaDoc Никиты Микадо, который предлагает помощь уволившимся после выборов в Беларуси сотрудникам ОМОНа и других силовых структур, - говорится в сообщении совета в Telegram. - Координационный совет оценивает этот инцидент как продолжения давления на граждан Беларуси с активной гражданской позицией".