Лукашенко заявил, что не считает ситуацию в Белоруссии проблемной или сложной

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает ситуацию в стране сложной и проблемной. Об этом сообщает БелТА.

"Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, - не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в Минске, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье", - приводит агентство слова Лукашенко.