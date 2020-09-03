Замглавы Бундестага заявил, что не верит в причастность Кремля к инциденту с Навальным

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Вице-председатель германского Бундестага (парламента ФРГ) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность руководства России к инциденту с Алексеем Навальным и что Москва сама должна быть заинтересована в расследовании случившегося.

"Поскольку я не хочу верить в то, что [президент России] Владимир Путин или правительство стоят за этим нападением, но в России есть силы, которые отчасти ведут самостоятельную жизнь, я говорю еще раз и надеюсь, что это услышат: российские власти, правительство и Владимир Путин должны быть сами заинтересованы в прояснении этого инцидента и наказании ответственных за него", - сказал Кубикки в четверг в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

"Если дело обстоит иначе, если мы не получим разумных объяснений со стороны России, то в последующие недели, месяцы и годы наступит "ледниковый период" в отношениях между Германией и Россией", - предостерег он. Замглавы Бундестага не исключил экономических санкций против Москвы в случае, если в ФРГ придут к выводу, что за инцидентом стоят госструктуры РФ.

Одновременно Кубикки выступил против немедленного прекращения реализации проекта "Северный поток - 2". "Я скептично отношусь к тому, чтобы в нынешней фазе проект таких масштабов ставился под вопрос", - сказал он.