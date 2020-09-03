СМИ: президент Черногории согласился с результатами выборов и переходит в оппозицию

БЕЛГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что он и его Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории согласны с результатами парламентских выборов и переходят в оппозицию.

"Мы считаем, что предварительные результаты станут официальными, 41 мандат получит трехчленная коалиция, которая до сих пор была оппозицией, а ДПС со своими коалиционными партнерами получит на одно место меньше, будет иметь 40 мандатов. Мы не собираемся полемизировать с народной волей граждан. Избирательная воля граждан такова, мы будем ее уважать, а за свою политику продолжим также страстно бороться с оппозиционных кресел", - заявил Джуканович в интервью австрийскому каналу ORF, которое в четверг опубликовало национальное телевидение Черногории RTCG.

Джуканович призвал "дождаться окончательных данных Центризбиркома", однако заявил, что не собирается поствыборными технологиями влиять на результаты голосования. "Для ДПС не вариант каким-либо поствыборным инжинирингом, то есть отменой результатов на местах и повторным голосованием поставить под вопрос то, что для нас является бесспорным демократическим фактом", - заявил Джуканович.

Ранее, в среду представитель Демократической партии социалистов Черногории Милена Орландич пыталась уничтожить избирательные документы во время проверки на одном из избирательных участков в столице страны Подгорице, после чего была задержана полицией. Голосование в Черногории организовано таким образом, что от каждого бюллетеня, перед тем как опустить его в урну для голосования, отрывается небольшой купон, содержащий номер бюллетеня. Во время проверки число бюллетеней и купонов должно совпасть, в противном случае будет зафиксировано нарушение, которое может привести к переголосованию на участке.

Результаты выборов

По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов правящая Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, не набрала достаточно голосов для формирования кабинета. Демократическая партия социалистов Черногории набрала 35,06% голосов, оппозиционный блок "За будущее Черногории" - 32,55%, блок "Мир - наша нация" - 12,53%, блок "Черное на белое" - 5,53%, партия "Социал-демократы Черногории" - 4,1%, Бошняцкая партия Черногории - 3,98%, Социал-демократическая партия Черногории - 3,14%.

По предварительным данным, блок Демократической партии социалистов Черногории получает 30 мест в парламенте, блок "За будущее Черногории" - 27 мест, блок "Мир - наша нация" - 10 мест, блок "Черное на белое" - 4 места. Как заявил ТАСС лидер крупнейшего оппозиционного блока "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиция намерена совместно сформировать кабинет.

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%.