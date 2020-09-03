Оппозиция ФРГ призвала правительство Германии предоставить убежище Навальному

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Навальный не будет в России в безопасности", - заявил в четверг агентству DPA эксперт по внутренним делам фракции СвДП в Бундестаге Константин Куле. "В этой связи Германия должна предоставить российскому оппозиционеру убежище", - считает он.

Как сообщило DPA, Куле и еще три политика из СвДП запросили проведение внеочередного заседания политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы для обсуждения ситуации вокруг Навального.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что блогера отравили веществом из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры РФ. Официальный представитель ведомства РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он был доставлен в Берлин и помещен в клинику Charite.