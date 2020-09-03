В ФРГ предостерегли от введения санкций против России из-за произошедшего с Навальным

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Восточный комитет германской экономики (OAOEV) выступил против введения экономических санкций против России в качестве возможной реакции на новые данные по случившемуся с Алексеем Навальным и приветствовал отказ канцлера Ангелы Меркель связывать это происшествие с вопросом реализации "Северного потока - 2".

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Мы не должны позволить, чтобы этот инцидент стал долгосрочным бременем для наших двусторонних отношений и тем самым нанес новый ущерб германо-российским бизнес-контактам", - говорится в распространенном в четверг заявлении председателя OAOEV Оливера Хермеса. Он указал на то, что "канцлер по веским причинам отказалась смешивать дело Навального с санкциями против "Северного потока - 2".

"Реагировать на отравление Навального новыми экономическими санкциями, которые затем затронут совершенно не имеющие отношения к делу компании и население России, мы считаем ошибкой", - подчеркнул Хермес.

Одновременно в OAOEV призвали "только вместе с Россией" и "на основе прозрачности прояснить обстоятельства" случившегося с Навальным.