Лукашенко выразил благодарность России за поддержку на фоне агрессии извне

ТАСС, 3 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность российской стороне за поддержку. Об этом в четверг сообщило агентство БелТА.

По его данным, Лукашенко отметил, что Белоруссия оказалась один на один с агрессией извне, и поблагодарил российскую сторону за поддержку, указав, что иначе его стране было бы непросто.

"Ошибок нельзя допустить. Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули", - приводит БелТА слова белорусского лидера.

Лукашенко заявил, что в условиях политического кризиса белорусы поняли, что Россия является основным партнером Минска и не отвернулась от них.

"Спасибо вам, что в тяжелую минуту вы помогли нам хотя бы в экономике серьезно стабилизировать [ситуацию], и особенно в умах людей произошел переворот, что Россия как братская страна, основной экономический партнер и рынок сбыта, она от нас не отвернулась", - сказал Лукашенко в четверг, встречаясь с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Взаимоотношения между странами

Лукашенко также отметил, что Белоруссия и Россия значительно продвинулись в решении наболевших вопросов.

"Я очень благодарен вам за последние недели и может даже месяц-полтора, когда у нас идут интенсивные переговоры между правительствами, - сказал он, обращаясь к Мишустину. - Мы договорились с Владимиром Владимировичем [Путиным] еще до выборов об этом. И, как мне вчера Роман Александрович [Головченко, премьер-министр Белоруссии] докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас".

В четверг в Минск прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Он проводит встречу с Лукашенко, после которой запланированы переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, который ранее встретил Мишустина в аэропорту. Поездка главы российского правительства в Минск предваряет переговоры на высшем уровне, которые должны состояться в рамках запланированного в течение ближайших двух недель визита в РФ белорусского президента Александра Лукашенко.