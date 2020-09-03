Латушко встретился с главой канцелярии президента Польши

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко встретился в четверг в Варшаве с главой канцелярии президента Польши и обсудил с ним внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.

"Сегодня прошла встреча с главой канцелярии президента Республики Польша, - написал сам Латушко в своем Telegram-канале. - Состоялся обмен мнениями. Передал информацию о развитии внутриполитической ситуации в стране и о деятельности Координационного совета".

В среду Латушко выехал из Белоруссии в сопровождении польского посла. В беседе с корреспондентом ТАСС он рассказал, что поехал на экономическую конференцию в Польшу. По его словам, он планирует проинформировать участников форума о внутриэкономической и внутриполитической ситуации в Белоруссии. Латушко уточнил, что также планирует встречи с членами правительства, депутатами парламента Польши, а затем намерен посетить Вильнюс, где также проведет встречи в МИД, с литовскими парламентариями и депутатами Европарламента. В среду он уже встречался в Польше с главой кабинета канцелярии премьер-министра Михаилом Дворчеком.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Латушко пересек "красную линию", став оппозиционером, и будет привлечен к ответственности по закону.