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Лукашенко предупредил Мишустина о подготовке Западом "пакостей" для России перед выборами

Белорусский лидер не уточнил, что именно имел в виду
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что Запад готовит "пакости" для РФ перед региональными выборами.

"Еще одна цитата (из разговора между Берлином и Варшавой, о перехвате которого ранее сообщил Лукашенко - прим. ТАСС) : "Тем более в ближайшее время у них выборы, голосование в регионах России". То есть они знают, что в России выборы, и надо перед ними какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль, их лицо", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссия
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