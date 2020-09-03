Лукашенко предупредил Мишустина о подготовке Западом "пакостей" для России перед выборами

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что Запад готовит "пакости" для РФ перед региональными выборами.

"Еще одна цитата (из разговора между Берлином и Варшавой, о перехвате которого ранее сообщил Лукашенко - прим. ТАСС) : "Тем более в ближайшее время у них выборы, голосование в регионах России". То есть они знают, что в России выборы, и надо перед ними какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль, их лицо", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.