Лукашенко планирует передать ФСБ доказательства фальсификации отравления Навального

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг о перехвате разговора Берлина и Варшавы, который свидетельствует о том, что информация об отравлении Алексея Навального была фальсификацией. По словам белорусского президента, сведения будут переданы ФСБ.

"До выступления [канцлера Германии Ангелы] Меркель - она заявила, что ему, Навальному, хотели закрыть рот - мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином, - сказал Лукашенко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. - Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси - прим. ТАСС) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами".

"Мы перехватили интересный разговор, который - я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ - отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - добавил Лукашенко.