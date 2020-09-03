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Госпитализация Алексея Навального
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Лукашенко планирует передать ФСБ доказательства фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии сообщил, что военная разведка перехватила разговор Берлина и Варшавы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг о перехвате разговора Берлина и Варшавы, который свидетельствует о том, что информация об отравлении Алексея Навального была фальсификацией. По словам белорусского президента, сведения будут переданы ФСБ.

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"До выступления [канцлера Германии Ангелы] Меркель - она заявила, что ему, Навальному, хотели закрыть рот - мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином, - сказал Лукашенко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. - Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси - прим. ТАСС) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами".

"Мы перехватили интересный разговор, который - я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ - отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - добавил Лукашенко. 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМеркель, АнгелаМишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияГерманияПольшаГоспитализация Алексея Навального
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