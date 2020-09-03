{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

Лукашенко: Белоруссия развернула практически половину своей армии вдоль западных границ

Президент республики признал, что "спокойной жизни не будет, но Беларусь полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость"

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден развернуть практически половину своей армии из-за сложной ситуации на западных границах.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Вы видите, что происходит у нас. Мы видим, что происходит вокруг России, - приводит его слова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в четверг агентство БелТА. - Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, - и переброска американских, других подразделений из глубины их, натовской, территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16. По-моему, 16 или 18 самолетов они перебросили".

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии, - продолжил Лукашенко. - Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат".

При этом президент Белоруссии признал, что "спокойной жизни не будет, но Беларусь полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость". 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью