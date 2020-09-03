Лукашенко: Белоруссия развернула практически половину своей армии вдоль западных границ

"Вы видите, что происходит у нас. Мы видим, что происходит вокруг России, - приводит его слова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в четверг агентство БелТА. - Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, - и переброска американских, других подразделений из глубины их, натовской, территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16. По-моему, 16 или 18 самолетов они перебросили".

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии, - продолжил Лукашенко. - Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат".

При этом президент Белоруссии признал, что "спокойной жизни не будет, но Беларусь полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость".