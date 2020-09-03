МИД Польши отказался комментировать слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

ВАРШАВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши отказалось в четверг комментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перехвате разговора Берлина и Варшавы, который свидетельствует о том, что информация об отравлении Алексея Навального была фальсификацией.

Что известно об этом деле

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"Министерство иностранных дел, как правило, не комментирует мнения, высказываемые главами других государств", - указала пресс-служба польского внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать заявление Лукашенко.

Ранее в четверг на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что белорусской радиоэлектронной военной разведке удалось перехватить разговор Варшавы с Берлином, который свидетельствует о том, что слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении - фальсификация. Как указал Лукашенко, никакого отравления Навального не было.