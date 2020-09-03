Мишустин: Россия и Белоруссия достигли договоренностей по вопросам оплаты энергоносителей

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям, сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Хотел бы, уважаемый Роман Александрович [Головченко], поприветствовать все решения, которые сегодня мы уже обсудили и которые были приняты, по взаимным нашим вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям. Мы достигли с вами всех договоренностей. Я надеюсь, что мы сегодня проведем плодотворные переговоры", - заявил Мишустин в ходе переговоров с белорусским коллегой.

Мишустин рассчитывает на восстановление объемов товарооборота РФ и Белоруссии, который за первое полугодие 2020 года снизился на 21%. "В прошлом году товарооборот наш взаимный был больше $35,5 млрд в эквиваленте. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. За это полугодие на 21% снизился наш товарооборот - до примерно $12,5 млрд. Но надеюсь, что мы сейчас - когда уже ситуация под контролем и пандемическая ситуация улучшается - сможем наверстать упущенное и вернуться к тем цифрам, которые были в прошлом году", - заявил Мишустин.

Также Мишустин подчеркнул недопустимость влияния извне на ситуацию в Белоруссии.

О вакцине

Применение РФ и Белоруссией российской вакцины от коронавируса позволит справиться с пандемией на территории Союзного государства, также заявил Мишустин. "Препарат разработан нашими специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, и он уже подтвердил свою высокую эффективность. Не сомневаюсь, что совместное применение российской вакцины поможет нам вместе справиться с глобальной пандемией", - сказал он.

О переговорах

Встреча российского и белорусского премьеров во Дворце независимости проходит с участием делегаций. Мишустин прибыл в Минск с однодневным визитом. В аэропорту его встречал белорусский коллега.

Визит главы российского правительства в Белоруссию стоит в ряду активизировавшихся контактов двух стран на фоне продолжающихся в республике акций протеста после президентских выборов. Мишустина в белорусской столице сопровождает правительственная делегация - в нее вошли, в частности, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова и глава Минспорта Олег Матыцин, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Поездка главы российского правительства в Минск предваряет переговоры на высшем уровне, которые должны состояться в рамках запланированного в течение ближайших двух недель визита в РФ белорусского президента Александра Лукашенко.