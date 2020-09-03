Премьер Белоруссии предложил обсудить будущее Союзного государства на заседании Совмина

"Выражаю надежду, что мы конструктивно обсудим весь круг имеющихся вопросов, а закрепить достигнутые договоренности предлагаем на очередном заседании Совета министров Союзного государства, где мы, я надеюсь, предметно поговорим и о дальнейшем развитии этого интеграционного объединения", - сказал он в четверг на расширенной встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Роман Головченко также считает, что внешние силы пытаются вбить клин между республикой и Россией.

"Беларусь подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались и до сих пор пытаются опрокинуть государство, разыграть привычный уже сценарий так называемой цветной революции, хорошо знакомый нам по нашим соседям, а также вбить клин между двумя ближайшими союзниками, которыми являются Беларусь и Россия", - сказал он.

Головченко подчеркнул, что визит российской делегации во главе с премьером впервые после прошедших 9 августа в стране президентских выборов является "самым убедительным доказательством подлинных братских отношений между странами в непростое время".

По его словам, потерпев "неудачу в попытке политического блицкрига, определенные силы работают над попытками расшатать экономику" Белоруссии. "Но нам не привыкать к противостоянию внешним вызовам, особенно чувствуя поддержку нашего союзника - Российской Федерации", - сказал Головченко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг посещает с визитом Белоруссию. Визит главы российского правительства в Белоруссию стоит в ряду активизировавшихся контактов двух стран на фоне продолжающихся в республике акций протеста после президентских выборов. Перед встречей премьеров в расширенном составе прошла встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.