Левая партия ФРГ призвала Берлин сотрудничать со следователями из РФ по делу Навального

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ должно поддержать расследование инцидента с Алексеем Навальным и сотрудничать с российской стороной по этому вопросу. Об этом заявила в четверг представитель фракции Левой партии в Бундестаге Севим Дагделен.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Призыв к федеральному правительству - поддержать это расследование и кооперировать с российскими следователями", - сказала политик.

"Удивляет, когда канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас "срочно" призывают российское правительство дать объяснения по этому делу, по всей видимости, еще до того, как Москве были направлены результаты исследования", - сказала она.

"Левая партия настоятельно предостерегает от дальнейшего разрушения германо-российских экономических отношений, которого требуют в блоке ХДС/ХСС и в партии "зеленых". Холодной войны 2.0 быть не должно. Потеряют от этого в первую очередь жители Европы", - отметила Дагделен.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, будто он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.