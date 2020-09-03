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Госпитализация Алексея Навального

Левая партия ФРГ призвала Берлин сотрудничать со следователями из РФ по делу Навального

В партии предостерегли от дальнейшего разрушения германо-российских экономических отношений

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ должно поддержать расследование инцидента с Алексеем Навальным и сотрудничать с российской стороной по этому вопросу. Об этом заявила в четверг представитель фракции Левой партии в Бундестаге Севим Дагделен.

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"Призыв к федеральному правительству - поддержать это расследование и кооперировать с российскими следователями", - сказала политик.

"Удивляет, когда канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас "срочно" призывают российское правительство дать объяснения по этому делу, по всей видимости, еще до того, как Москве были направлены результаты исследования", - сказала она.

"Левая партия настоятельно предостерегает от дальнейшего разрушения германо-российских экономических отношений, которого требуют в блоке ХДС/ХСС и в партии "зеленых". Холодной войны 2.0 быть не должно. Потеряют от этого в первую очередь жители Европы", - отметила Дагделен.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, будто он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРоссияМаас, ХайкоГоспитализация Алексея Навального
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