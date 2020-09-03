Член Координационного совета оппозиции Ковалькова получила 15 суток ареста

"Ольге Ковальковой назначили 15 суток ареста по статье 23.34 части 3 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка проведения мероприятия, совершенное повторно - прим. ТАСС) за большой митинг 23 августа", - сказал адвокат.

Ковалькова должна выйти в четверг на свободу после отбывания 10-дневного ареста за проведение несанкционированного мероприятия. Вместе с ней также должен был выйти на свободу еще один член президиума Координационного совета Сергей Дылевский. Сейчас суд также рассматривает новый административный протокол в отношении него.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12%, покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. В штабе объединенной оппозиции сообщили, что задачей совета будет обеспечение трансфера власти. Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены президиума совета были вызваны в СК для дачи показаний по делу в качестве свидетелей.