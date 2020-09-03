Киссинджер уверен, что возвращение прежних отношений РФ и США будет полезно для всего мира

ТАСС, 3 сентября. Возвращение хотя бы в небольшой степени того духа, который ощутили советские и американские солдаты во время встречи на Эльбе в апреле 1945 года, было бы полезно и для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, и для всего мира. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в письме президенту Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН, академику Александру Дынкину в ответ на поздравление с победой над фашистской Германией. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Я был глубоко тронут Вашим поздравлением с Днем Победы, - отметил Киссинджер. - Я все еще живо помню последние дни войны, великую радость и облегчение, которые пришли вместе с новостью об ее окончании. В то время моя дивизия встретилась на Эльбе с казачьим полком. Как знают люди моего поколения, включая Ваших родителей, жертвы были бесчисленны и даже победа не может до конца восполнить потерю".

Киссинджер добавил, что с постоянной нежностью вспоминает первые встречи с советскими солдатами и то, как американские военнослужащие отмечали с ними общую победу. "Сегодня, в эпоху разлада в отношениях между Россией и США и бушующей пандемии COVID-19, было бы лучше для наших стран и мира в целом, если бы мы смогли вернуть хотя бы немного того духа", - добавил бывший госсекретарь.