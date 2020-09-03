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Госпитализация Алексея Навального

Меркель заявила, что Германия ждет реакции России на ситуацию с Навальным

Канцлер Германии напомнила, что накануне подробно высказалась по этой теме, сказав, что "только российское правительство может и должно дать ответы"

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Германия ждет реакции от российской стороны по вопросу происшествия с Алексеем Навальным. Об этом заявила в четверг в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

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Она напомнила, что в среду подробно высказалась по этой теме. "Многое зависит от реакции российского правительства, - сказала канцлер. - Ко вчерашним словам мне добавить нечего".

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, будто его отравили веществом из группы "Новичок". Меркель тогда сказала, что "только российское правительство может и должно дать ответы".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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