ОЗХО готова оказать необходимую помощь любой из сторон в ситуации с Навальным

ГААГА, 3 сентября. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова оказать помощь любой стране в ситуации с Алексеем Навальным, который, по версии германских властей, подвергся воздействию отравляющего вещества. Об этом заявил в четверг генеральный директор организации Фернандо Ариас.

"В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО), любое отравление индивидуума с использованием вещества нервно-паралитического действия считается использованием химического оружия, - подчеркнул он. - Такие утверждения вызывают серьезную обеспокоенность. Государства - участники ОЗХО рассматривают использование химического оружия кем бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах заслуживающим осуждения и полностью противоречащим правовым нормам, установленным мировым сообществом".

"ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова наладить взаимодействие и помочь любому государству-участнику, которое может запросить помощь", - подчеркнул Ариас. При этом гендиректор ОЗХО не уточнил, в чем именно может заключаться помощь организации.

В пресс-службе ОЗХО отказались предоставлять какую-либо информацию на этот счет.

Поможет ли ОЗХО?

В 2018 году на специальной сессии ОЗХО по инициативе США и Великобритании была создана группа по расследованию и идентификации, которой были предоставлены полномочия не только по проведению расследований инцидентов с возможным использованием химического оружия, но и установлению ответственных за них. Работа группы началась в 2019 году и в настоящий момент сконцентрирована исключительно на Сирии. Российская сторона выступала категорически против создания обвинительного механизма в ОЗХО, поскольку это не предусмотрено Конвенцией о запрещении химического оружия и является вторжением в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН.

В ноябре 2019 года ОЗХО одобрила два предложения по внесению в контрольные списки организации новых химикатов, в том числе известного под названием "Новичок". Первое предложение было внесено "тройкой" западных стран, в которую вошли Канада, Нидерланды и США, а второе Российской Федерацией. Как отмечал при этом постпред РФ при организации Александр Шульгин, "тройка" предлагала дополнить контрольные списки химикатов, запрещенных по КЗХО, двумя семействами, а российская сторона предлагала более широкий подход, то есть включить в списки четыре семейства. В самой организации подчеркнули, что внесение изменений в контрольные списки было вызвано необходимостью постоянно совершенствовать свои возможности реагирования на возрастающие угрозы, исходящие от химоружия. Предложения вступили в силу 7 июня 2020 года.