МИД Афганистана назначил нового посла в России

ТАСС, 3 сентября. Министерство иностранных дел Афганистана назначило новых послов в ряд стран, включая Россию. Об этом в четверг сообщил телеканал 1 TV со ссылкой на заявление ведомства.

По его данным, дипмиссию Афганистана в России возглавит Саид Тайеб Джавад, ранее занимавший должность посла в Великобритании.

Также были назначены новые послы в Австрии, Турции, Азербайджане, Великобритании, Италии, Германии, Киргизии, Пакистане, Индии и Туркмении.

Президент Ашраф Гани 9 августа отстранил посла в РФ Латифа Баханда от занимаемой должности. Он возглавлял дипмиссию с октября 2018 года. Как указывало агентство Pajhwok, временно исполняющим обязанности посла Афганистана в России был назначен Мухтар Хумаюн.