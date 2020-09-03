{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

МИД Украины отверг обвинения Минска во вмешательстве Киева во внутренние дела Белоруссии

В МИД страны напомнили, что ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что "Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси"

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. МИД Украины отверг прозвучавшие со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко обвинения во вмешательстве Киева во внутренние дела его страны.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков", - говорится в опубликованном в четверг заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД также напомнили о прозвучавшем ранее заявлении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что "Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси". "Не надо искать врагов там, где их нет", - добавили в ведомстве.

В четверг Лукашенко заявил, что на обстановку в Белоруссии "в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа". Он указал на Польшу, Чехию, Литву и Украину.

Теги
БелоруссияУкраинаКризис в Белоруссии
Киссинджер уверен, что возвращение прежних отношений РФ и США будет полезно для всего мира
Бывший госсекретарь США отметил, что в эпоху разлада между странами и пандемии "было бы лучше вернуть хотя бы немного того духа", который ощутили советские и американские солдаты во время встречи на Эльбе
Читать полностью