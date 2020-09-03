МИД Украины отверг обвинения Минска во вмешательстве Киева во внутренние дела Белоруссии

"В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков", - говорится в опубликованном в четверг заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД также напомнили о прозвучавшем ранее заявлении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что "Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси". "Не надо искать врагов там, где их нет", - добавили в ведомстве.

В четверг Лукашенко заявил, что на обстановку в Белоруссии "в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа". Он указал на Польшу, Чехию, Литву и Украину.