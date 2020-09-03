Власти Южной Осетии не проводили консультаций с Россией в связи с волнениями в стране

ЦХИНВАЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Руководство Республики Южная Осетия (РЮО) не проводило консультаций с коллегами из России в связи с волнениями в стране после смерти одного из задержанных по подозрению в покушении на главу МВД, сообщил ТАСС президент РЮО Анатолий Бибилов.

"Это внутренний вопрос, особых консультаций не было. Конечно, в Российской Федерации тоже обеспокоены этой ситуаций, без сомнения, и мы доводили информацию о той ситуации, которая здесь происходит. Но самое главное, что шаги, которые мы внутри республики делаем, думаю, довольно эффективны," - сказал Бибилов.

По его словам, он встречался с родственниками погибшего Инала Джабиева. "Приезжал на похороны, доводил до них свою позицию, заверил их в том, что все виновные понесут наказание со всей строгостью, которую предусматривает закон. И родственники категорически осуждали тех политиков, которые на смерти их сына хотят получить какие-то свои политические дивиденды", - добавил президент Южной Осетии.

"Я думаю, что здесь в большей степени человеческий фактор, фактор безответственности и преступного отношения к выполнению своих непосредственных функциональных обязанностей", - сказал собеседник агентства.

Бибилов подчеркнул, что проводится тщательный анализ произошедшего, ведется следствие. "И те, кто принимал участие, и те, кто отдавал приказы, все они будут наказаны, это однозначно", - заверил президент Южной Осетии.

О ситуации в Цхинвале

28 августа в центре Цхинвала прошел несанкционированный митинг после информации о смерти местного жителя Инала Джабиева, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства. Глава правительства Эрик Пухаев подал в отставку, на следующий день президент Анатолий Бибилов отправил в отставку все правительство, врио премьера назначен зампредседателя кабмина Геннадий Бекоев.

Президент Южной Осетии взял на личный контроль расследование дела о покушении и о превышении полномочий, которые могли привести к смерти Джабиева. Он заявил, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием в связи со смертью задержанного, а ЧП произошло в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов". Из них семеро арестованы.

Парламент Южной Осетии на внеочередном заседании 29 августа принял обращение к президенту об отставке генпрокурора республики "в связи с ненадлежащим надзором за исполнением законодательства". Реакции президента на это требование пока не было. Первого сентября 17 из 34 депутатов парламента, не дожидаясь ответа президента, подписали открытое письмо, в котором сообщили о намерении приостановить работу в парламенте до решения вопроса об отставке генпрокурора.

Несанкционированные митинги прошли в Цхинвале 29 и 31 августа. Депутаты от оппозиционных партий сообщали ТАСС, что главным требованием митингующих является отставка генпрокурора Урузмага Джагаева.