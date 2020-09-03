Reuters: Индия усилила контроль за выдачей виз сотрудникам китайской НКО

ТАСС, 3 сентября. Власти Индии усилили контроль при выдаче виз представителям китайской некоммерческой организации "Ассоциация международного взаимопонимания Китая" (Chinese Association for International Understanding). Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Причиной для такого шага стали тесные связи организации с руководством Коммунистической партии Китая (КПК). Ассоциацию возглавляет Цзи Бинсюань, который также занимает пост заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).

По словам источников Reuters, во внутреннем правительственном документе китайская структура была обозначена как вызывающая беспокойство, что означает, что ее деятельность может противоречить государственным интересам. Ее представители будут проходить проверку безопасности перед выдачей визы.

В этой связи в китайском министерстве иностранных дел ответили, что ассоциация занимается "развитием взаимопонимания и дружбы между народом Китая и народами всего мира, включая Индию". На сайте самой организации написано, что она призвана "способствовать гуманитарным обменам и взаимному изучению различных цивилизаций" и служит платформой для общения активистов, ученых и простых граждан.

Усиление контроля за выдачей виз последовало за другими мерами индийского правительства против организаций из КНР, вызванных ростом напряженности на границе в Ладакхе. В среду Министерство электроники и информационных технологий Индии заблокировало 118 китайских приложений, в том числе популярную онлайн-игру PUBG, из соображений безопасности.

В августе США объявили действующие на их территории Институты Конфуция, занимающиеся продвижением китайского языка и культуры, "иностранными миссиями КНР". По мнению Вашингтона, они занимались враждебной пропагандой в учебных заведениях страны.