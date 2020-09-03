Кулеба считает укрепление влияния России в Белоруссии опасным сценарием для Украины

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает опасным для Украины сценарий укрепления Союзного государства Белоруссии и России.
По его словам, сценарий развития ситуации "один - укрепление России". "Речь идет прежде всего о том, чтобы белорусско-украинская граница не превратилась в зону уязвимости. Это может произойти при условии вливания Беларуси в Россию в рамках Союзного государства. В случае прихода там к власти человека, который будет полностью подконтролен Кремлю. Или если [Александр] Лукашенко сохранит власть, но станет настолько ослабленным, что не сможет говорить России "нет". Например, в вопросе "вагнеровцев" он услышал Москву, а не Киев", - сказал Кулеба в интервью украинскому интернет-изданию Gazeta.ua, опубликованном в четверг.
Шаги в отношении Белоруссии
Кулеба также заявил, что Украина готова предпринять и более жесткие шаги в отношении Белоруссии, чем отзыв своего посла для консультаций.
"Не исключаю, что он (посол - прим. ТАСС) вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - сказал министр.
Кулеба уточнил, что он вызвал украинского посла Белоруссии, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Минском в новой реальности.
Министр также напомнил, что официальный Киев присоединился к заявлению Евросоюза о не признании результатов выборов президента Белоруссии. "Украина присоединилась к этому заявлению ЕС. Белорусское общество не воспринимает результатов выборов. Не считает их справедливыми и честными. Для нас это главный индикатор", - добавил Кулеба.
При этом он заявил, что одним из факторов, который влияет на оценку событий в Белоруссии - это безопасность Украины. "Мы должны мыслить на шаг, а лучше на два вперед. Куда приведут события в Беларуси с точки зрения нашей безопасности. Прежде всего речь о потенциальном укрепления позиций России в Беларуси", - подчеркнул министр.
Украина отозвала посла в Белоруссии для консультаций в связи с событиями после выборов президента в этой стране. По словам главы МИД Украины, это решение было принято для проведения консультаций и "оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности". К такому шагу в отношении с Минском Киев прибегнул впервые.