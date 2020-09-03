Кулеба считает укрепление влияния России в Белоруссии опасным сценарием для Украины

По его словам, сценарий развития ситуации "один - укрепление России". "Речь идет прежде всего о том, чтобы белорусско-украинская граница не превратилась в зону уязвимости. Это может произойти при условии вливания Беларуси в Россию в рамках Союзного государства. В случае прихода там к власти человека, который будет полностью подконтролен Кремлю. Или если [Александр] Лукашенко сохранит власть, но станет настолько ослабленным, что не сможет говорить России "нет". Например, в вопросе "вагнеровцев" он услышал Москву, а не Киев", - сказал Кулеба в интервью украинскому интернет-изданию Gazeta.ua, опубликованном в четверг.

Шаги в отношении Белоруссии

Кулеба также заявил, что Украина готова предпринять и более жесткие шаги в отношении Белоруссии, чем отзыв своего посла для консультаций.

"Не исключаю, что он (посол - прим. ТАСС) вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - сказал министр.