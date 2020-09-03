Президент Литвы заявил, что поднимет вопрос о Навальном на саммите ЕС

ВИЛЬНЮС, 3 сентября. /ТАСС/. Литва намерена поднять вопрос об Алексее Навальном на ближайшем саммите ЕС. Об этом в четверг заявил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа.

Что известно об этом деле

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Литва будет среди тех государств, которые поднимут этот вопрос на саммите ЕС, так как это необычайно важно", - сказал литовский лидер.

По словам Науседы, многие факты заставляют предположить, что случившееся с Навальным "не является чей-то самодеятельностью".

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что блогера отравили веществом из группы "Новичок". Берлин призвал Россию прояснить обстоятельства инцидента.

Российская сторона заявила, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако, как отметили в МИД РФ, германская сторона не представила никаких доказательств своей версии случившегося с ним. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал передать ФСБ РФ запись перехваченного разговора между неназванными представителями Варшавы и Берлина, из которого следует, что "отравление" Навального - фальсификация.