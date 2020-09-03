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Глава МИД Украины заявил, что дипотношения с Россией ограничиваются обменом нотами

Дмитрий Кулеба предположил, что разорвать дипотношения можно было в 2014 году, а сейчас это "нелогично"

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Дипломатические отношения между Россией и Украиной ограничиваются обменом нотами. Об этом заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Газета.UA".

По его словам, между двумя странами нет, "по сути, никаких" дипломатических контактов. "Они [российская сторона] присылают ноты, мы - им", - пояснил Кулеба.

Он предположил, что разорвать дипотношения можно было в 2014 году, а сейчас это "нелогично".

"Разрыв дипломатических отношений создал бы огромную проблему с защитой интересов наших граждан", - резюмировал министр.

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