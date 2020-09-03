США до выхода из ВОЗ будут постепенно отзывать из организации экспертов

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты до официального выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 6 июля 2021 года будут постепенно сокращать масштабы своего взаимодействия с этой структурой ООН и отзывать прикомандированных американских экспертов. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"До июля 2021 года Соединенные Штаты будут сокращать масштабы своего взаимодействия с ВОЗ, в том числе будут отзывать прикомандированных сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб [США] из штаб-квартиры ВОЗ, региональных офисов и офисов в отдельных странах, перенаправляя этих экспертов в другие места", - сообщила она.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса. 7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.