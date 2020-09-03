Президент Сербии перед встречей в Вашингтоне заявил, что не собирается признавать Косово

БЕЛГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич вновь заявил, что не намерен признавать независимость самопровозглашенного Косова. Такое заявление сербский лидер сделал в четверг в Вашингтоне за несколько минут до начала переговоров в Белом доме.

"Мы находимся в нескольких десятках метров от Белого дома, через несколько минут начнется важная встреча с приштинской делегацией под покровительством президента Дональда Трампа, эта встреча будет нелегкой для нас. Мы приложим все усилия, чтобы достичь компромисса по экономическим вопросам, мы хотим мира и стабильности, хотим развития для Белграда, Приштины и всего региона, но прежде всего мы должны заботиться о нашем народе в Косове и Метохии (КиМ). Я видел многочисленные дерзкие и наглые заявления албанских официальных лиц из КиМ, которые говорят о признании Косова. Мое сообщение всем в нашей прекрасной Сербии: сдача никогда не была вариантом, да здравствует Сербия", - заявил Вучич в обращении, размещенном на его странице в Instagram.

Ранее Вучич признавался, что испытывает страх перед встречей по вопросу непризнанного Косова в Вашингтоне, где, по утверждениям косоваров, от сербского лидера будут требовать подписать признание независимости сербского автономного края. В то же время он был настроен решительно отстаивать интересы Сербии.

Переговоры Белграда и Приштины в Вашингтоне несколько раз переносились. На запланированную на 27 июня отказался приехать президент Косова Хашим Тачи после обвинений Специальной прокуратуры по Косову в совершении военных преступлений, следом за ним от диалога в США отказался премьер Авдулах Хоти.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС.

Специальный суд по Косову создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге.