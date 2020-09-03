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Кризис в Белоруссии
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В Белоруссии возбудили 23 уголовных дела по фактам угроз в отношении госслужащих

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил 23 уголовных дела по фактам угроз применения насилия в отношении государственных служащих. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе МВД Белоруссии.

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"В августе текущего года в ОВД (органах внутренних дел - прим. ТАСС) зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка", - отметили в ведомстве.

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