В Белоруссии возбудили 23 уголовных дела по фактам угроз в отношении госслужащих

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил 23 уголовных дела по фактам угроз применения насилия в отношении государственных служащих. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе МВД Белоруссии.

"В августе текущего года в ОВД (органах внутренних дел - прим. ТАСС) зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка", - отметили в ведомстве.