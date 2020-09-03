В США считают маловероятной перспективу создания собственной вакцины от COVID-19 к октябрю

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает маловероятной перспективу того, что вакцина от нового коронавируса появится в США в октябре 2020 года. С таким заявлением он выступил в четверг в эфире телекомпании CNN.

Ему был задан вопрос относительно заявления руководства компании Pfizer, которое ранее не исключило того, что к концу октября получит достаточно данных относительно безопасности и эффективности вакцины для ее регистрации. "Это лишь приблизительная оценка, - указал Фаучи. - Нельзя исключать того, что они получат ее к октябрю, но я считаю это маловероятным".

"Если кто-то берет на себя риск сказать, что [вакцина] появится уже в октябре, с ним сложно спорить, - подчеркнул главный американский инфекционист. - Это маловероятно, но не невозможно. Большинство специалистов придерживаются мнения о том, что [вакцина будет готова] в ноябре или декабре - ближе к концу года".

Фаучи уточнил, что готов будет принять вакцину, когда американские органы здравоохранения признают ее "безопасной и эффективной". "Я подчеркиваю - она должна быть безопасной и эффективной. В таком случае я готов буду сам принять эту вакцину и порекомендую сделать то же самое членам своей семьи", - указал он.

В конце августа, по данным газеты The New York Times, федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали властям всех американских штатов и пяти крупных городов подготовить планы по распространению среди населения в конце октября или начале ноября вакцины от коронавируса. О каких именно препаратах идет речь, в документах не уточняется. Согласно оценкам издания, описанные в материалах вакцины соответствуют по характеристикам разработкам компаний Pfizer и Moderna.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.