Тихановская: любые соглашения, которые подпишет Лукашенко, не могут быть признаны

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Любые соглашение с другими государствами, которые подпишет президент Белоруссии Александр Лукашенко, не могут быть признаны. Об этом заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, комментируя состоявшиеся в четверг в Минске встречи главы государства с членами российской делегации во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга, - написала она в своем Telegram-канале. - Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии".

Ранее Лукашенко на встрече с Мишустиным заявил, что планирует во время предстоящего у него визита в Москву поставить все точки над "i" по вопросам двусторонних отношений. По словам президента Белоруссии, "две братские республики" договорились по многим вопросам, которые оставались нерешенными.