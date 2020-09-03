Эрдоган приветствовал вклад Меркель в разрешение ситуации в Средиземном море

АНКАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в четверг переговоры в режиме видеоконференции, в ходе которых главным образом обсуждалась ситуация в Средиземном море. Об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные темы, в первую очередь события в Восточном Средиземноморье, - отмечается в коммюнике. - Господин президент выразил удовлетворение усилиями госпожи Ангелы Меркель по решению проблемы в Восточном Средиземноморье, вызванной наносящими ущерб региональному миру шагами Греции и стран, которые ее поддерживают".

Эрдоган заявил "о недопустимости поддержки некоторыми странами эгоистичной и несправедливой позиции Греции". На переговорах с турецкой стороны также присутствовали глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

9 июня Греция и Италия заключили соглашение о разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ) между двумя странами в Ионическом море. 6 августа главы МИД Греции и Египта подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Оба эти соглашения уже ратифицированы греческим парламентом. В планах Афин также заключить в будущем аналогичные соглашения с Кипром, Ливией, а если будет возможно, то и с Турцией. 26 августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в парламенте, что "с представлением немедленно законопроекта Греция расширяет свои территориальные воды на запад с 6 до 12 морских миль" в Ионическом море. По словам Мицотакиса, это касается района от греческих ионических островов до мыса Тенарон на полуострове Пелопоннес. Премьер добавил, что министр иностранных дел Никос Дендиас уже проинформировал коллег из Италии и Албании о решении Греции.

Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил 29 августа Греции войной в случае, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море. Анкара также заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.