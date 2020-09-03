Сайт "Миротворец" внес в свою базу Лукашенко

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за решение белорусских властей вернуть на родину 32 российских граждан, ранее задержанных в республике. Соответствующая запись появилась на сайте в четверг.

Белоруссия в ночь на 29 июля сообщила о задержании 33 граждан России по обвинению в подготовке теракта в преддверии президентских выборов. Украина сделала запрос о выдаче некоторых задержанных в связи с тем, что они якобы причастны к конфликту в Донбассе и имеют также украинское гражданство. Однако президент Лукашенко позже заявил, что вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит, и поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров РФ и Украины для обсуждения ситуации.

Москва назвала обвинения Минска безосновательными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пребывание российских граждан в Белоруссии никак не было связано с предвыборной ситуацией в республике, россияне планировали из Белоруссии улететь транзитом в другую страну. 14 августа генпрокуратура РФ сообщила, что Белоруссия передала России 32 задержанных. Еще один задержанный, который имеет вместе с российским белорусское гражданство, остался на территории республики.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского высказали сожаление относительно решения Минска передать Москве 32 россиян, подчеркнув, что в Киеве ожидали "более юридически корректного и взвешенного решения". В свою очередь заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявлял, что Украина продолжит заочное правосудие в отношении россиян, которых Белоруссия передала России.

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто, по их мнению, "угрожает национальной безопасности Украины". За последние годы в черный список "Миротворца" попали журналисты, артисты и политики, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. Инициатором создания сайта "Миротворец" СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко, который сейчас занимает пост заместителя министра внутренних дел Украины. В России по решению суда доступ к сайту заблокирован.