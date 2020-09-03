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Госпитализация Алексея Навального
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Кабмин Германии опроверг заявления Лукашенко о фальсификации "отравления" Навального

В Берлине указали, что к сделанным накануне канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям "нечего добавить"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что "отравление" блогера Алексея Навального является фальсификацией, не соответствует действительности. Об этом заявил в четверг корреспонденту ТАСС представитель германского правительства.

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"Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой", - заявили в кабмине и отметили, что к сделанным накануне по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям "нечего добавить".

Ранее Лукашенко заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию "отравления" блогера Алексея Навального, чтобы "отбить охоту [президенту России Владимиру] Путину сунуть нос в дела Беларуси". С таким утверждением он выступил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сославшись на перехваченный разговор между неназванными представителями Варшавы и Берлина.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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