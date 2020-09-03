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Эскалация напряженности в Средиземноморье
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Турция и Греция договорились начать переговоры по урегулированию в Средиземноморье

Страны согласились вступить в переговоры для снижения риска инцидентов

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Турция и Греция договорились начать переговоры в рамках НАТО по урегулированию ситуации в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном в четверг в Брюсселе.

"После моих бесед с греческим и турецким лидерами оба союзника согласились вступить в технические переговоры в НАТО с целью создания механизмов военного урегулирования конфликтов для снижения риска инцидентов в Восточном Средиземноморье", - отмечается в заявлении.

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ТурцияГрецияЭскалация напряженности в Средиземноморье
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