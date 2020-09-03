Турция и Греция договорились начать переговоры по урегулированию в Средиземноморье

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Турция и Греция договорились начать переговоры в рамках НАТО по урегулированию ситуации в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном в четверг в Брюсселе.

"После моих бесед с греческим и турецким лидерами оба союзника согласились вступить в технические переговоры в НАТО с целью создания механизмов военного урегулирования конфликтов для снижения риска инцидентов в Восточном Средиземноморье", - отмечается в заявлении.