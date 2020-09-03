Послы стран НАТО проведут внеплановую встречу 4 сентября

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Послы стран - членов НАТО проведут внеплановую встречу 4 сентября. Об этом заявила в четверг пресс-служба альянса.

"Североатлантический Совет на уровне послов соберется в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в пятницу, 4 сентября 2020 года", - говорится в заявлении.

В документе НАТО не указана тема встречи, однако сообщается, что итоговая пресс-конференция генсека Йенса Столтенберга будет идти с переводом на русский язык.

Как сообщило в свою очередь агентство Bloomberg, заседание будет посвящено ситуации с Алексеем Навальным.

Контекст встречи

Правительство ФРГ в среду выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, будто он был отравлен веществом из группы "Новичок". Берлин призвал Россию прояснить обстоятельства инцидента.

Российская сторона заявила, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако, как отметили в МИД РФ, германская сторона не представила никаких доказательств своей версии случившегося.