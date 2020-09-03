Белый дом заявил о наличии прогресса на переговорах между лидерами Сербии и Косова

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти на проходящих в Вашингтоне переговорах по налаживанию экономических связей "уже добиваются прогресса". Такое мнение выразил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Лидеры Сербии и Косова уже добиваются прогресса. Наши беседы сегодня утром были сосредоточены на содействии экономическим связям и экономической нормализации. С нетерпением ждем дальнейших обсуждений сегодня днем", - сказал О'Брайен, слова которого приводятся в Twitter Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

В свою очередь министр финансов Сербии Синиша Мали, являющийся членом сербской делегации, ранее сообщил, что Соединенные Штаты на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне потребовали от Вучича признать независимость самопровозглашенного Косова. По словам Мали, на лидера республики "оказывается серьезное давление".

Переговоры Белграда и Приштины в Вашингтоне несколько раз переносились. На запланированную на 27 июня встречу отказался приехать президент Косова Хашим Тачи после обвинений Специальной прокуратуры по Косову в совершении военных преступлений, следом за ним от диалога в США отказался премьер Хоти.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС.

Специальный суд по Косову создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге.